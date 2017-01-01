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Из-за АЧС на дорогах Херсонской области установили карантинные посты
Из-за вспышки африканской чумы свиней в Херсонской области объявлен карантин, на трассах установили карантинные посты - передает УНН

В двух районах области Олешковском и Ивановском подтвердили вирус у погибших животных. Так, вокруг села Саги расположили шесть постов.
"Мы стоим и проверяем, чтобы из неблагополучных областей не вывозили свиней, других животных. По инструкции перемещение животных не допускается. Полиция останавливает и мы проверяем ", - сказала ветврач Олешковской межрайонной государственной лаборатории Наталья Яковлева.

Карантин продлится 40 дней. Согласно инструкции в радиусе три километра мы изымаем всех свиней и всех умерщвляем бескровным методом и сжигаем - добавила Н.Яковлева.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Тригубенко, если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев АЧС, то Украина несет колоссальные убытки.

"Худшее, что проблему АЧС нам в угол переговоров начинают ставить не только, когда речь идет об экспорте свинины.

Эта проблема аналогично препятствует и другим направлениям торгового сотрудничества с ЕС, будь то курица или зерновая продукции.

Фактически этот один месяц, оставшийся до начала весны, станет решающим для агропромышленной экономики страны . Если срочно не запустить в работу мобильные группы реагирования на АЧС и жесткую идентификацию поголовья на предупреждение случаев чумы - понесем колоссальные убытки, которые уже будем считаться не количеством уничтоженных свиней, а миллиардами безвозвратно потерянных средств ", - отметил политик.

Также напомним, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС .




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 14:59   ::  Посмотрели: 143  





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