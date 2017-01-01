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37% херсонцев поддерживают идею ликвидация райсоветов
В Херсоне существует три района, в каждом из которых - райсовет и свой аппарат. «Как вы относитесь к идее ликвидировать районы и райсоветы?» - с таким вопросом к херсонцам обратились в ходе опроса общественного мнения.

С результатами опроса СМИ ознакомил в ходе пресс-конференции в Кризисном медиа-центре (Херсон) Дементий Белый, руководитель Социологической лаборатории областной организации КИУ, передает ПИК

«У нас есть такая матрешка - городская власть, есть еще три районных совета, у которых огромнейший аппарат. Есть еще Антоновка и другие советы. Это уникальная административная система, и о ее реформировании мы говорим уже около 25 лет. Я помню еще Людмила Коберник (была у нас такая - мэр города) активно выступала за то, чтобы сократить районы, но у нее ничего не получилось», - прокомментировал Дементий Белый.

Мнение горожан по этому поводу разделилась. Часть горожан - 20,4% опрошенных, считает, что нужно ликвидировать районы. Скорее поддерживают идею ликвидации 17,7%. Скорее не поддерживают - 19,6%, полностью не поддерживают - 13,5%. Не смогли по этому поводу определится 28,8% опрошенных.
«Пока не сформировано мнение горожан по этому поводу. Но полностью и скорее поддерживают идею ликвидации районов 37% - это достаточно большая цифра», - отметил эксперт.

Опрос общественного мнения Социологической лаборатории областной организации КИУ проводился в октябре-ноябре 2016 года. Было опрошено 502 человека по квотно-пропорциональной выборке (по полу и возрасту). Статистическая погрешность - 4,37%. Подобные опросы КИУ проводит с 2005 года.





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