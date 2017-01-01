На одному з полігонів Херсонщин відбувся завершальний практичний етап триденних зборів з посадовими особами відповідальними за формування підрозділів територіальної оборони обласних військових комісаріатів оперативного командування «Південь». Захід назвали «Єдиний всеукраїнський День стрільця».
Керівником заходу був заступник командувача військ оперативного командування «Південь» з територіальної оборони генерал-майор Броніслав Жуковський.
Також на заході був присутнім голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєва та голови міських та селищних рад Херсонської області.
В програму заходу було включено заняття з предметів бойової підготовки: збирання та розбирання стрілецької зброї, вправи з тактичної медицини та інженерної підготовки, заняття на бойовій техніці. Крім того, відбулось виконання практичних стрільб зі стрілецької зброї.
Наголос було зроблено на демонстрацію роботи з рекламування військової служби. Проводилось це в спеціальному агітаційному наметі в якому учасники могли переглянути роліки про військову службу за контрактом та отримати інформаційні матеріали.
Наприкінці дня його керівники підбили підсумки зборів, підкресливши важливісь подібних заходів для об’єднання поглядів військових керівників та згуртування колективів для виконання спільних завдань.
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