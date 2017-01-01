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СМИ: В команде Мангера силовики и проверяющие
"Моя команда будет состоять из представителей демократических сил. Это люди с Херсонщиной в сердце, которые будут приходить на работу в 8 часов утра и уходить в 22 часа. Я скоро их представлю", - такое заявление сделал Владислав Мангер на своей первой и единственной пресс-конференции 4 октября, передает ПИК.

С тех пор прошло 4 месяца, а область так и не узнала о том, кто же в команде. Официально команду никто не представлял. Некий срез мы можем сделать, исходя из малочисленных упоминаний в СМИ и благодаря информации, размещенной на сайте Херсонского областного совета.

Например, можно сделать вывод, что внештатным советником Мангера стал экс-руководитель облСБУ Вячеслав Савченко, попавший под люстрацию и отслуживший в АТО рядовым, имея на самом деле генеральские погоны. Его можно увидеть на фото в СМИ рядом с Владиславом Мангером. А в одном из интервью Владислав Николаевич сказал, что это Савченко познакомил его с Карлом Стуреном, который собственно и привел его в политику.
В команде Мангера - силовики и проверяющие

Недавно на сайте облсовета появилась информация, что экс-заместитель председателя ХОГА, экс-начальник облфиндепартамента Игорь Шепелев, который сперва был советником Мангера, теперь возглавил отдел социально-экономического развития и бюджета в аппарате облсовета. Взяли опытного Игоря Александровича в штат в помощь к новому главе бюджетной комиссии Павлу Филипчуку, которому с трудом удается собрать свою комиссию и заниматься бюджетом. Шепелев же на данный момент является в какой-то мере связующим звеном между администрацией и облсоветом в вопросах финансов.

Читаем на сайте про еще одну креатуру Владислава Мангера - начальником управления развития объектов совместной собственности территориальных громад области стал Артур Овсепян. Это управление создано вместо ликвидированного КП с аналогичным названием. Наверное, было бы логично поставить на должность начальника руководителя этого предприятия Ирину Литвинову, но Мангер решил по-другому. Литвинова, по имеющейся информации, будет замом Овсепяна.

Если «погуглить», то узнаем, что Артур Альбертович - экс-руководитель УБОП в Виницкой области, затем главный УБОПовец в Херсонской области. Есть информация, что после ухода на пенсию из МВД он до последнего времени работал в банковской сфере.

Еще из новых назначений - Антон Калиниченко, который возглавил отдел учета имущества и арендных отношений в аппарате облсовета. Ранее Антон Юрьевич работал в Государственной инспекции сельского хозяйства в Одесской области, которую до августа 2015 года возглавлял Владислав Мангер.

Также из сельхозинспекции пришел в областной совет и Максим Кондратенко. Теперь он трудится руководителем аппарата, как и ранее под началом Владислава Мангера.

Есть в штате и бывшие подчиненные из налоговой инспекции. Так в орготделе аппарата теперь работает Анжелика Ганжа.

Из приведенного списка никак не понять, кто именно является представителем демократических сил. Пока видно, что он окружил себя силовиками и проверяющими.





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