С тех пор прошло 4 месяца, а область так и не узнала о том, кто же в команде. Официально команду никто не представлял. Некий срез мы можем сделать, исходя из малочисленных упоминаний в СМИ и благодаря информации, размещенной на сайте Херсонского областного совета.Например, можно сделать вывод, что внештатным советником Мангера стал экс-руководитель облСБУ, попавший под люстрацию и отслуживший в АТО рядовым, имея на самом деле генеральские погоны. Его можно увидеть на фото в СМИ рядом с Владиславом Мангером. А в одном из интервью Владислав Николаевич сказал, что это Савченко познакомил его с Карлом Стуреном, который собственно и привел его в политику.В команде Мангера - силовики и проверяющиеНедавно на сайте облсовета появилась информация, что экс-заместитель председателя ХОГА, экс-начальник облфиндепартамента, который сперва был советником Мангера, теперь возглавил отдел социально-экономического развития и бюджета в аппарате облсовета. Взяли опытного Игоря Александровича в штат в помощь к новому главе бюджетной комиссии, которому с трудом удается собрать свою комиссию и заниматься бюджетом. Шепелев же на данный момент является в какой-то мере связующим звеном между администрацией и облсоветом в вопросах финансов.Читаем на сайте про еще одну креатуру Владислава Мангера - начальником управления развития объектов совместной собственности территориальных громад области стал. Это управление создано вместо ликвидированного КП с аналогичным названием. Наверное, было бы логично поставить на должность начальника руководителя этого предприятия Ирину Литвинову, но Мангер решил по-другому. Литвинова, по имеющейся информации, будет замом Овсепяна.Если «погуглить», то узнаем, что Артур Альбертович - экс-руководитель УБОП в Виницкой области, затем главный УБОПовец в Херсонской области. Есть информация, что после ухода на пенсию из МВД он до последнего времени работал в банковской сфере.Еще из новых назначений -, который возглавил отдел учета имущества и арендных отношений в аппарате облсовета. Ранее Антон Юрьевич работал в Государственной инспекции сельского хозяйства в Одесской области, которую до августа 2015 года возглавлял Владислав Мангер.Также из сельхозинспекции пришел в областной совет и. Теперь он трудится руководителем аппарата, как и ранее под началом Владислава Мангера.Есть в штате и бывшие подчиненные из налоговой инспекции. Так в орготделе аппарата теперь работает