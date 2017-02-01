Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Андрій Гордєєв – про ремонт доріг на Херсонщині та боротьбу з негодою
З виділених державою 219 мільйонів гривень на ремонт доріг у Херсонській області минулого року освоєні 196. Чому не були використані всі кошти з Фонду регіонального розвитку?

Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв пояснює тим, що рахунки «Облавтодору» були заблоковані через старі борги протягом усіх літніх місяців. Власне робота розпочалась лише у вересні. Відбувся тендер на проведення робіт. Дві підрядні організації – ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та «Броварське шляхово-будівельне управління №50» виступили виконавцями робіт, повідомляє Українській південь.

«Я неодноразово виїжджав і на трасу міжнародного значення М-14, і на автошляхи у Цюрупинському та Білозерському напрямку. За ходом робіт цілодобово спостерігали спеціалісти технагляду. Я дуже задоволений результатом роботи підрядників, автошляхи відремонтовані якісно», – повідомив Андрій Гордєєв.
Чому цієї зими, як і в попередні, автошляхи області були очищені від снігу, а в обласному центрі утворились снігові замети навіть на центральних вулицях? Тому що обласна влада знала про ускладнення погодних умов і підготувалась, а міська – не слідкує за прогнозами.

«Ми вивчили, як рухатиметься сніговий фронт. Він охопив переважно правий берег Дніпра. Тому була максимально мобілізована техніка з тих районів, де великих снігопадів не очікувалось. Зосередились на трасах на Миколаїв, Берислав, Цюрупинськ. Прибиральна техніка працювала цілодобово, за одне коло в 4 години на зустрічній смузі вже утворювались кучугури снігу. Хоч і були проблеми через сильний вітер, але автошляхи області були очищені», – розповів губернатор.

На думку Андрія Гордєєва, для того аби місто не перетворювалось у велику ковзанку, треба було створити штаб, розподілити кожен клаптик тротуарів і доріг між комунальними підприємствами, приватними підприємцями, ОСББ і ЖЕКами. І тоді кожен, хто не очистить свою ділянку, платитиме великі адміністративні штрафи.

А «репетицію» зимових складних умов потрібно було провести ще у вересні. Тільки міській владі було не до цього.






Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 08:41   ::  Посмотрели: 72  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее


Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола


Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1

Подробнее


Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"