З виділених державою 219 мільйонів гривень на ремонт доріг у Херсонській області минулого року освоєні 196. Чому не були використані всі кошти з Фонду регіонального розвитку?
Голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв пояснює тим, що рахунки «Облавтодору» були заблоковані через старі борги протягом усіх літніх місяців. Власне робота розпочалась лише у вересні. Відбувся тендер на проведення робіт. Дві підрядні організації – ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та «Броварське шляхово-будівельне управління №50» виступили виконавцями робіт, повідомляє Українській південь
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«Я неодноразово виїжджав і на трасу міжнародного значення М-14, і на автошляхи у Цюрупинському та Білозерському напрямку. За ходом робіт цілодобово спостерігали спеціалісти технагляду. Я дуже задоволений результатом роботи підрядників, автошляхи відремонтовані якісно», – повідомив Андрій Гордєєв.
Чому цієї зими, як і в попередні, автошляхи області були очищені від снігу, а в обласному центрі утворились снігові замети навіть на центральних вулицях? Тому що обласна влада знала про ускладнення погодних умов і підготувалась, а міська – не слідкує за прогнозами.
«Ми вивчили, як рухатиметься сніговий фронт. Він охопив переважно правий берег Дніпра. Тому була максимально мобілізована техніка з тих районів, де великих снігопадів не очікувалось. Зосередились на трасах на Миколаїв, Берислав, Цюрупинськ. Прибиральна техніка працювала цілодобово, за одне коло в 4 години на зустрічній смузі вже утворювались кучугури снігу. Хоч і були проблеми через сильний вітер, але автошляхи області були очищені», – розповів губернатор.
На думку Андрія Гордєєва, для того аби місто не перетворювалось у велику ковзанку, треба було створити штаб, розподілити кожен клаптик тротуарів і доріг між комунальними підприємствами, приватними підприємцями, ОСББ і ЖЕКами. І тоді кожен, хто не очистить свою ділянку, платитиме великі адміністративні штрафи.
А «репетицію» зимових складних умов потрібно було провести ще у вересні. Тільки міській владі було не до цього.
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