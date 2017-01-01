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Щире бажання допомогти воїнам…
«Підтримка», «співпереживання», «допомога», «благочинність» – ці слова сьогодні є актуальними, як ніколи... З усіх усюд – по радіо, телебаченню, мережі Інтернет – подаються нам зразки прикладів матеріальної та моральної підтримки воїнів, що знаходяться в зоні АТО.

Щире бажання допомогти воїнам…

За ініціативою колективу «Починайте ранок з нами» (ТРК «Скіфія») пройшла благодійна акція «Допоможемо воїнам АТО». Не залишились байдужими до наших захисників батьківська, учнівська та педагогічна громади міста, які долучилися до зазначеної акції.

У благодійній акції «Допоможемо воїнам АТО» , яку ініціював колектив програми «Починайте ранок з нами» (ТРК «Скіфія, взяли участь педагогічні, батьківські та учнівські колективи 37 загальноосвітніх навчальних закладів (1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 , 13, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, АлХДУ, ЦОМ, ХАБАД ) , 23 дитячих садочків (№№ 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 31, 33, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 53, 67, 79, 85, 87 ) та 4 позашкільних закладів ( ПДЮТ, ЦПР, ДЮКПФ №6, ЦДЮ). Акція проводилася упродовж 2-х днів. Незважаючи на короткий термін проведення акції в ній прийняли участь близько 14000 чол. та зібрали понад 5 т. гуманітарної допомоги.

Найбільшу кількість допомоги зібрали спеціалізовані школи № 30 ,№27, «12, гімназії № 1, №3, № 6, № 20, АлХДУ, загальноосвітні школи № 46, № 48, №38, №31, №55, № 32, 53, 18, НВК №9, дитячі садочки №20, № 31, № 46,№ 47, № 38.

Посилки з теплими речами, трав’яним чаєм, медом і різноманітною консервацією для захисників Вітчизни були завезені до Палацу дитячої та юнацької творчості. Колективи шкіл написали листи воїнам, намалювали малюнки з побажаннями здоров’я , добра та миру. Гарно упаковані та підписані були посилки для воїнів колективів шкіл № 30, 46 38, 39, 43 та дитячих садочків №20, 46.

Приємно вражає чуйність та патріотизм батьківської, педагогічної та учнівської громадськості своїм прагненням допомогти. І ця допомога є вагомою...

Така акція є прикладом для дітей у формуванні почуття єдності та небайдужості до проблем міста, країни в цілому.

Дякуємо колективу Палацу дитячої та юнацької творчості і Почесній громадянці Херсона Катерині Корчагіній за величезну працю щодо підготовки для відправки зібраних подарунків. Упродовж трьох днів увесь колектив Палацу дитячої та юнацької творчості на чолі з директором Окатовою Любов Василівною упаковував та формував теплі речі (37 мішків), продукти і консервацію (понад 400 ящиків) для передачі воїнам АТО.

Працівниками ТРК «Скіфія», Григорієм Янченко – Народним Героєм України та Галиною Уманець – координатором волонтерського руху зібрані речі та продукти будуть передані воїнам АТО.

Управління освіти та ТРК «Скіфія» висловлює щиру вдячність за участь в акції та надану допомогу воїнам АТО.




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