Перший місяць 2017 року приніс державній скарбниці від бізнесменів херсонського краю 239,3 млн.грн фіскальних надходжень. Це більше проти торішнього показника на 143,2 млн.гривень або у 2,5 рази.
Рекордним у надходженнях державного бюджету є податок на додану вартість, який складає понад половину надходжень - 168,4 млн.грн. або 70,4 відс., що перевищує показник минулого року на 117,7 млн.гривень.
Фіскальна служба Херсонщини зацікавлена у зміцненні конструктивного діалогу з платниками податків, які створюють нові робочі місця, чим розвивають економіку країни та відповідно збільшують податкові надходження до бюджету.
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