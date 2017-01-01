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Державний бюджет отримав від Херсонщини понад одну п’яту мільярда гривень
Перший місяць 2017 року приніс державній скарбниці від бізнесменів херсонського краю 239,3 млн.грн фіскальних надходжень. Це більше проти торішнього показника на 143,2 млн.гривень або у 2,5 рази.

Рекордним у надходженнях державного бюджету є податок на додану вартість, який складає понад половину надходжень - 168,4 млн.грн. або 70,4 відс., що перевищує показник минулого року на 117,7 млн.гривень.

Фіскальна служба Херсонщини зацікавлена у зміцненні конструктивного діалогу з платниками податків, які створюють нові робочі місця, чим розвивають економіку країни та відповідно збільшують податкові надходження до бюджету.




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