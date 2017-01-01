

Политолог о работе Козакова в команде Миколаенко: «Лучше с умным потерять…» Новости Херсона » Срочно!







Артем Константинович, в начале августа 2016 года мы с Вами обсуждали ситуацию в Херсонском городском совете, вероятные риски и их следствия. И вот по прошествии полугода город находится на конечном этапе отзыва ряда депутатов по народной инициативе. Как Вы сейчас смотрите на расклады в депутатском корпусе, и вообще на перспективы нынешней городской власти, будь то чиновники или депутаты?



Сопов: Пройдет две-три недели и промэрскому большинству, сформированому с помощью единственного инструментария – политической коррупции – придет конец. Отзыв 9 депутатов-"тушек" из состава местного совета и их замена следующими по списку планомерно подходит к завершению. Да, среди отзываемых есть, безусловно, очень хорошие депутаты, но к сожалению, Закон, по которому они избирались, мандаты давал не личностям, а партиям. И главное условие сохранения мандата у личности – следование партийной программе. После замены у большинства, за исключением двух фракций горсовета, – Свободы и РПЛ –изменивших своим предвыборным обещаниям, вновь будет большинство – 29 штыков.



Но 29 контролируемых мандатов - это же граничное число для принятия решения сессией Херсонского горсовета. Возвращенное демократическое большинство без фракций ВО «Свободы» и РПЛ будет очень неуверенным.



Сопов: Да, 29, с одной стороны, это неустойчиво – один заболел или уехал и большинства нет, но зато промэрского «одобрямса» уже не будет. И под угрозой новых отзывов по народной инициативе, он (В. Миколаенко, - ред.) его методом «пряников» уже не сформирует. И здесь уже не столь важна предельно граничная цифра заменяемых, сколько осуществление самой процедуры отзыва. Боязнь потери мандата очень дисциплинирует оставшихся и вновь вошедших. А что касается фракций-отступников, то что-то мне подсказывает, что в их рядах в скорости найдется много одумавшихся и большинство в 29 человек пополнится еще 3-4 людьми.



Кстати, когда мы с Вами в августе разговаривали об отзыве по народной инициативе, еще не было самого фактора, по которому сейчас проводится данная процедура, – голосование на должность первого зама мэра экс-руководителя городской организации Партии регионов Игоря Козакова. Голосование прошло лишь через месяц.



Сопов: Не было, но к этому все шло. По желанию Игоря Владимировича или нет. Если помните, главным доводом коррупционного большинства в горсовете было: городу нужен профессионал, поэтому Козаков "форевер". Г-н Козаков стал первым замом… И что? Город стал лучше, чище? Нет. Худшей ситуации с уборкой тротуаров зимой еще не было, кучи мусора во дворах жилых домов с августа лишь увеличились. Каждый, абсолютно каждый херсонец оценил эффективность "команды профессионалов" на своей шкуре. Либо Козаков вообще не обладает приписываемыми ему талантами, либо таланты попали в среду, в которой им просто невозможно проявиться. Скорее, второе. Как говорится: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Игорь Козаков нашел. Попросту не хватило терпения выдержать удар.



Жестко Вы по Игорю Козакову. Похоже на что-то личное...



Сопов: Отнюдь. Личное – это уважение. Я бы сказал это субъективно-правдивое. А вообще мне искренне жаль, что профессионализму Игоря Владимировича нынешнее окружение мэра Миколаенко не дало проявиться. И не только не позволило самостоятельно принимать решения, но и практически нивелировав его дальнейшее, столь нужное городу, присутствие в руководстве и после мэрства Миколаенко. И вообще нынешний мэр - ярчайший пример понимания значения терминов «революция» и «эволюция». На Майдановской волне к власти пришел посторонний.



А как Вы считаете, Владимир Миколаенко сохранит свою должность да планового 2020 года - года новых местных выборов?



Сопов: Нет, такого шанса у него нет. Как я уже говорил раньше, нынешнее окружение Миколаенко не воспринимает его как самостоятельную фигуру, а лишь как средство для достижения целей. А у каждого средства есть свой срок эксплуатации. В другом лагере он уже так наплевал в колодец, что его попросту не примут. Тем более, выводов он не делает. Посудите сами: в процессе отзыва 9 "тушек" по народной инициативе. В ходе расследования Генпрокуратурой уголовного дела по коррупционной статье, где он является фигурантом. После того, как ему было показано, что горсоветовская фракция «Наш Край» управляется извне и далеко не дружественными Миколаенко силами…



Он совершает попытки убрать по надуманным причинам секретаря горсовета Елену Урсуленко. Кроме этого, он системно рассорился со своим же Общественным советом, рассорился с медиками - из-за чиновничьей жадности, и в конце концов рассорился с горожанами - из-за своей позиции по защите интересов маршрутчиков, а не простых горожан. В общем, как бы не легла карта, политическая жизнь Владимира Васильевича Второго подходит к концу, и за процедурой отзыва депутатов последует процедура отзыва мэра. Будет ли она доведена до логического завершения - вопрос. Но вот то, что Миколаенко будет дискредитирован и в жестких рамках, - факт.



P.S. Пока готовился материал на сайте Херсонского городского совета зарегистрировали петицию: "



Беседовал: Тарас Бузак

«Лучше с умным потерять...». Увы, Игорь Козаков нашел. Так считает политолог, журналист и эксперт "Ассоциации политической и расследовательской журналистики" Артем Сопов. С ним мы говорили о том, существуют ли еще перспективы дальнейшей политической жизни мэра Херсона Владимира Васильевича Миколаенко и итогах почти полугодичной работы его первого заместителя Игоря Козакова.Пройдет две-три недели и промэрскому большинству, сформированому с помощью единственного инструментария – политической коррупции – придет конец. Отзыв 9 депутатов-"тушек" из состава местного совета и их замена следующими по списку планомерно подходит к завершению. Да, среди отзываемых есть, безусловно, очень хорошие депутаты, но к сожалению, Закон, по которому они избирались, мандаты давал не личностям, а партиям. И главное условие сохранения мандата у личности – следование партийной программе. После замены у большинства, за исключением двух фракций горсовета, – Свободы и РПЛ –изменивших своим предвыборным обещаниям, вновь будет большинство – 29 штыков.Да, 29, с одной стороны, это неустойчиво – один заболел или уехал и большинства нет, но зато промэрского «одобрямса» уже не будет. И под угрозой новых отзывов по народной инициативе, он (В. Миколаенко, - ред.) его методом «пряников» уже не сформирует. И здесь уже не столь важна предельно граничная цифра заменяемых, сколько осуществление самой процедуры отзыва. Боязнь потери мандата очень дисциплинирует оставшихся и вновь вошедших. А что касается фракций-отступников, то что-то мне подсказывает, что в их рядах в скорости найдется много одумавшихся и большинство в 29 человек пополнится еще 3-4 людьми.Не было, но к этому все шло. По желанию Игоря Владимировича или нет. Если помните, главным доводом коррупционного большинства в горсовете было: городу нужен профессионал, поэтому Козаков "форевер". Г-н Козаков стал первым замом… И что? Город стал лучше, чище? Нет. Худшей ситуации с уборкой тротуаров зимой еще не было, кучи мусора во дворах жилых домов с августа лишь увеличились. Каждый, абсолютно каждый херсонец оценил эффективность "команды профессионалов" на своей шкуре. Либо Козаков вообще не обладает приписываемыми ему талантами, либо таланты попали в среду, в которой им просто невозможно проявиться. Скорее, второе. Как говорится: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Игорь Козаков нашел. Попросту не хватило терпения выдержать удар.Отнюдь. Личное – это уважение. Я бы сказал это субъективно-правдивое. А вообще мне искренне жаль, что профессионализму Игоря Владимировича нынешнее окружение мэра Миколаенко не дало проявиться. И не только не позволило самостоятельно принимать решения, но и практически нивелировав его дальнейшее, столь нужное городу, присутствие в руководстве и после мэрства Миколаенко. И вообще нынешний мэр - ярчайший пример понимания значения терминов «революция» и «эволюция». На Майдановской волне к власти пришел посторонний.Нет, такого шанса у него нет. Как я уже говорил раньше, нынешнее окружение Миколаенко не воспринимает его как самостоятельную фигуру, а лишь как средство для достижения целей. А у каждого средства есть свой срок эксплуатации. В другом лагере он уже так наплевал в колодец, что его попросту не примут. Тем более, выводов он не делает. Посудите сами: в процессе отзыва 9 "тушек" по народной инициативе. В ходе расследования Генпрокуратурой уголовного дела по коррупционной статье, где он является фигурантом. После того, как ему было показано, что горсоветовская фракция «Наш Край» управляется извне и далеко не дружественными Миколаенко силами…Он совершает попытки убрать по надуманным причинам секретаря горсовета Елену Урсуленко. Кроме этого, он системно рассорился со своим же Общественным советом, рассорился с медиками - из-за чиновничьей жадности, и в конце концов рассорился с горожанами - из-за своей позиции по защите интересов маршрутчиков, а не простых горожан. В общем, как бы не легла карта, политическая жизнь Владимира Васильевича Второго подходит к концу, и за процедурой отзыва депутатов последует процедура отзыва мэра. Будет ли она доведена до логического завершения - вопрос. Но вот то, что Миколаенко будет дискредитирован и в жестких рамках, - факт.P.S. Пока готовился материал на сайте Херсонского городского совета зарегистрировали петицию: " Отставка мэра г.Херсон Миколаенко В.В ..", и буквально за считанные минуты инициатива набрала 2/3 необходимых голосов...







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