Станом на 01 лютого поточного року дочірнім підприємством "Газпостач" ПАТ "Херсонгаз" населенню області реалізовано 7 тис. 46 балонів зі скрапленим газом загальною вагою 133 874 кг (балон - вартістю 289,00 грн).
Серед районів області, що потребують скрапленого газу, відповідно до складених місцевими органами влади переліками, протягом січня надійшло, шт. балонів:
Новотроїцький район 1084
Генічеський район 769
Іванівський район 212
Скадовський район 694
Голопристанський район 948
Каховський район 300
Нова Каховка 0
Горностаївський район 145
Бериславський район 440
Великолепетиський район 115
Верхньорогачицький район 145
Нижньосірогозький район 180
Цурюпинський район 837
м. Херсон 32
Білозерський район 320
Високопільський район 145
Великоолександрівський район 259
Нововоронцовський район 152
Каланчацький район 126
Чаплинський район 143
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