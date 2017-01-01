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Елена Урсуленко прокомментировала ситуацию с автоперевозчиками
Сегодня в Херсоне сложилось чрезвычайно кризисное положение по предоставлению перевозчиками услуги пассажироперевозок. Елена Урсуленко, секретарь Херсонского городского совета, прокомментировала ситуацию нашему изданию, а также, рассказала, каким видит выход из неё:

Елена Урсуленко прокомментировала ситуацию с автоперевозчиками

"На заседании горисполкома я голосовала против поднятия тарифа на услуги автоперевозок. Голосовала против ситуации, которая сложилась вокруг этого вопроса. Хочется увидеть экономически обоснованные расчеты от специалистов. Только прозрачные расчеты дадут возможность понять, при какой цене община будет иметь единую совершенную систему автоперевозок, обновленный и безопасный транспорт, разработанное движение маршрутных такси в ночное время. Тариф на проезд должен согласовываться с общественностью - и это требование законодательства, при этом открыто предоставляются честные расчеты.

Кроме того, начальник управления транспортной, дорожной инфраструктуры и связи горсовета сказала, что перевозчики оказывают услуги по перевозке граждан льготных категорий, привлекаются к мероприятиям города как поставщики услуги по перевозке пассажиров.

Но заказанные услуги государством или общиной должны быть оплачены! Поэтому, на каких условиях фирмы-перевозчики работают с властью? Они предоставляют такую услугу бесплатно? На добровольных началах?

Возникает еще один вопрос: почему этот бизнес в Херсоне на грани уничтожения, какова роль чиновников в этом?

Я открыта к обсуждению этой темы. Нужен открытый диалог между автоперевозчиками, депутатами, чиновниками и общественностью, чтобы найти выход из этой ситуации. Да, есть аргументы для повышения цены на проезд в городском транспорте, но сам процесс должен был идти путем переговоров и взаимодействия общества, бизнеса и власти. Община должна знать, что она получит в результате роста цены?

НЕ может быть и шантажа со стороны автоперевозчика. Не могут быть заложниками в этой ситуации херсонцы только из-за того, что власти и бизнес не нашли общего и мудрого решения. Хотя для принятия его времени было достаточно. Просто чиновники должны понять, что страна изменилась, люди изменились. Власти надо научиться выстраивать честные, открытые и понятные взаимоотношения с обществом".

ХерсонОнлайн




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