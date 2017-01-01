Сегодня исполняющий обязанности председателя Комитета по вопросам науки и образования, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский принял участие в заседании круглого стола по обсуждению проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства Украины до 2020 года по теме «Образование и наука».



«В начале своего выступления я сообщил уважаемым присутствующим о полной поддержке Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования проведенной Кабинетом Министров Украины титанической работы по подготовке Среднесрочного плана приоритетных действий Правительства до 2020 года. Учитывая, что задача по формированию и реализации государственной политики в сферах образования и науки относятся к компетенции Министерства образования и науки Украины, комитет, по мере своих возможностей, только оказывает необходимую помощь и содействие в непосредственном внедрении необходимых реформ образования », — сообщил Александр Спиваковськой на своей странице в Facebook.



Народный депутат отметил, что в предложенном для обсуждения проекте Плана учтен ряд аспектов, которые имеют существенное влияние на развитие образовательной и научной отраслей.



«Прежде всего я обратил внимание присутствующих на необходимость совершенствования организационной составляющей реализации Концепции » Новая украинская школа «. При существующих условиях возникает ситуация, когда новая инфраструктура для выполнения мероприятий Концепции еще не создана, а старая будет не в состоянии ее реализовать.



При этом нужно учесть коррупциогенные факторы, которые могут возникнуть в результате проведения такой реформы, поскольку не будут исключены попытки родителей любыми способами устроить на обучение своих детей в школы, которые будут предоставлять более основательнуюое и всестороннее образование », — среди прочего отметил Александр Спиваковский.



Подытоживая свое выступление, народный депутат заявил, что Комитет по вопросам науки и образования готов всячески помогать и сотрудничать с Правительством и профильным министерством во всех вопросах, которые так или иначе затрагивают образование и науку.

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