Прокуратурою Херсонської області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно так званого Міністра зв’язку терористичної організації «ДНР», який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Встановлено, що мешканець Херсона, з травня 2014 року по теперішній час включно перебуває на території Донецької області та, діючи за попередньою змовою з групою осіб, вчиняє умисні дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також бере активну участь у злочинній діяльності терористичної організації «ДНР».
Оскільки обвинувачений переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території, стосовно нього проведено спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому законодавством.
Кримінальні правопорушення, інкриміновані обвинуваченому є особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
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