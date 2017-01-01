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Відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА. Розглядали питання захворювання АЧС
30 січня відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА під головуванням в.о. заступника голови облдержадміністрації Євгена Рищука за участі заступника голови ОДА Вадим Чабан начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Наталя Асатурова.

У ході засідання було обговорено питання посилення заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання африканської чуми свиней на території Херсонської області.

Також було розглянуто питання визначення заходів щодо випадку захворювання свиней на африканську чуму (АЧС) в особистому селянському господарстві (ОСГ) в Олешківському районі.

Як зазначив перший заступник голови Олешківської РДА голова ДНПК при Олешківській районній державній адміністрації Костянтин Буганов, що на території району встановлено контрольно-пропускний пункт задля недопущення вивозу свиней, а усі хворі були знищені.

За рішенням комісії було визначено ряд заходів для недопущення захворювання свиней по всій території області:

• встановити зону захисту навколо епізоотичного осередку в адміністративних межах Олешківської міської ради, Винрозсадник та дачного кооперативу Нечаєво, ТОВ «Фрідом Фарм Бекон»;
• забезпечити проведення епізоотичного розслідування з визначенням джерела занесення збудника хвороби до господарства;
• організувати карантинні ветеринарно-поліцейські пости на дорогах що ведуть із зони захисту до зони нагляду;
• здійснити заходи щодо унеможливлення проїзду дорогами авто та іншого транспорту з зони захисту в зону нагляду (другорядні дороги, на яких відсутні ветеринарно-поліцейські пости), шляхом перекопування їх, або встановлення шлагбаума;
• на період карантину по АЧС свиней заборонити обіг (сертифікацію) та переміщення живих свиней, сировини та продукції з неблагополучної щодо АЧС території;
• тимчасово заборонити подвірний забій на території загрозливої зони (Херсонська область, крім забою свиней для власного використання).

Департаменту агропромислового розвитку було доручено визначити забійні підприємства на яких по результатам обстежень та підтвердженням умов належного ветеринарно-санітарного контролю за забоєм свиней дозволити проводити забій свиней з господарств всіх форм власності.

Наразі дозволяється реалізація м’яса свинини від тварин з благополучних щодо АЧС територій та забитих на визначених бійнях за умови обов’язкової наявності супровідних ветеринарних документів.

Результат ходу виконання визначених заходів знаходиться на контролі Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та особисто в.о. заступника голови облдержадміністрації Євгена Рищука.





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