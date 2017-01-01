Для дітей з особливими потребами потрібно передбачити більше державних коштів та створити відповідні умови проживання. Про це в ексклюзивному коментарі Інформаційному агентству "Правда" розказав перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський.
" В середньому по Україні – це 9-10 тис гривень (у рік – прим.ред) на дитину в звичайних школах. На дитину, яка має особливі потреби повинно виділятися у 2-2,5 рази більше, ніж на звичайну дитину. Повинні бути спеціальні вчителі, спеціальні умови", - сказав він.
Олександр Саіваковський додав, що діти, які мають особливі потреби все таки повинні мати можливість виховуватися не в інтернатах, а в домах сімейного типу. Разом з тим, у західних країнах є практика виховання дітей зі складними захворюваннями,такими, як аутизм, в спеціальних інтернатних закладах. "Там дійсно створюються інтернати. Персонал – 2 особи на одну людину з особливими потребами", - додав парламентар.
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