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Забезпечення теплом закладів соціальної сфери у Генічеському районі почало здійснюватися за допомогою твердопаливних котлів
Забезпечення теплом закладів соціальної сфери у Генічеському районі почало здійснюватися за допомогою твердопаливних котлів.

Так, з 29 січня на тверде паливо було переведено Генічеську центральну районну лікарню, а від сьогодні використовувати твердопаливні котли почали й виховні та освітні заклади району.

Про це поінформував голова Генічеської районної державної адміністрації Олександр Воробйов.

За його словами, температурний режим в районі становить 9 градусів морозу за даними Херсонського обласного гідрометеоцентру.

Керівництвом Генічеського району було прийняте рішення про переведення закладів соціальної сфери на альтернативні види палива для того, щоб попередити можливі наслідки зниження тиску газу.

«На сьогодні всі населені пункти Генічеського району стовідсотково забезпечені достатньою кількістю газу для повноцінного опалення, але ми прийняли рішення про переведення, в першу чергу, для того, щоб перевірити нещодавно встановлені котли в роботі й побачити рівень економії у порівнянні з використанням газу», - пояснив Олександр Воробйов.

Очільник Генічеського району також зазначив, що такий перехід на альтернативне опалення поки планується здійснюватися впродовж трьох днів, після цього рішення прийматимуться відповідно до поточної ситуації.




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