Об этом в эфире «112 канала» заявил народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.



«На сегодняшний день украинским Вооруженным силам Украины удалось отбить атаки. В целом, это нападение свидетельствует о том, что после разговоров президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, после того, как Трамп поговорил с Меркель, а также после того, как Президент Украины Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель в Берлине, Путин получил определенное дипломатическое поражение и таким образом решил восстановить статус-кво, создавая переговорную позицию, атакуя украинцев на востоке Украины. Это очень неприятная ситуация, ведь таким образом Россия пытается продемонстрировать свою политику », — отметил Иван Винник.



Депутат подчеркнул, что иностранные лидеры призвали РФ соблюдать Минские договоренности.



«В данном случае хочу напомнить о Будапештском меморандуме, который находится в состоянии дефолта. Ни одна из стран гарантов, которая действует по восстановлению территориальной целостности и независимости Украины, ни шагу не сделала, РФ напала на Украину. Разве что вспомнить применение санкционной политики. Она применима, Минские договоренности должны выполняться. Сейчас есть соответствующие заявления от руководителей МИД Германии, Франции, США по применению санкционной политики », — подчеркнул Иван Винник.

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