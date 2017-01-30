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Борг мешканців області за спожитий газ склав 82 млн грн
Станом на 30.01.17 в Херсонській області про заборгованість попереджено 1815 споживачів природного газу на загальну суму понад 2,9 млн грн.

Попередню заборгованість після отримання попереджень, сплачено 582 споживачами на загальну суму 923 тис грн. Загальна сума заборгованості населення за спожитий газ становить майже 82 млн грн.

Нагадуємо, що після відключення через заборгованість (підпункт 6 пункту 7 розділу 6 Кодексу ГРМ), відновлення газопостачання можливе тільки після повного погашення заборгованості та оплати послуги підключення.

В разі надання справи про заборгованість до суду - загальна сума стягнення може бути збільшена майже удвічі з урахуванням державних судових та банківських платежів та зборів.

За минулий тиждень відключено 107 боржників

Станом на 30.01.17 (за минулий тиждень) в Херсонській області шляхом опломбуванняприпинено газопостачання 107 споживачам природного газу (8 квартир та 99 будинків) за наявність заборгованості. Загальна сума заборгованості за спожитий газ становить понад понад 500 тисяч грн.

Про термінове погашення заборгованості попереджено 1815 абонентів на суму майже 3 млн грн.




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