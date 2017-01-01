Сегодня, во время заседания исполнительного комитета Херсонского горсовета обсуждался вопрос о повышении тарифов на проезд в маршрутных такси и троллейбусах.
Первое решение о поднятии цены проезда в городских троллейбусах члены исполкома поддержали.
Вопрос о повышении цены проезда в городских маршрутках не был поддержан членами исполкома.
Как известно, ранее муссировались слухи, что стоимость проезда будет повышена с 3 до 5 гривен, и новое правило вступит в силу с 13 февраля. Более того: отдельные фирмы, осуществляющие деятельность в Херсоне по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах, опубликовали расчеты, из которых следовало, что нынче стоимость проезда в один конец должна составлять 10 гривен, сообщает издание Херсонские вести
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На заседании исполкома сегодня вопрос о повышении данного тарифа был внесен с голоса. Однако необходимого количества голосов он не набрал. Большинство членов исполкома воздержалось от голосования, ведь представители предприятий-перевозчиков так и не сумели предоставить гарантии повышения качества обслуживания пассажиров.
Исходя из этого, можно в дальнейшем ожидать самые непредсказуемые варианты развития событий: вплоть до акций протеста маршрутчиков (такое в Херсон бывало уже неоднократно). Следует еще учесть, что на прошедших вчера общественных слушаниях большинством голосов граждане, присутствовавшие в зале пленарных заседаний горсовета, поддержали повышение тарифа.
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