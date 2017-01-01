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Нове медичне обладнання у Генічеській лікарні
30 січня, відбулась презентація медичного обладнання, придбаного для комунального закладу «Центральна районна лікарня» міста Генічеськ.

Нове медичне обладнання у Генічеській лікарні

Пересвідчитися у здійсненні закупівлі вирішили народний депутат України і керівник Меджлісу кримських татар в Україні Рефат Чубаров, голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, керівництво Генічеської райдержадміністрації та райради.

Відповідно до постанови №647 Кабінету Міністрів України та державної програми з розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були департовані з території України, було виділено кошти для придбання складного медичного обладнання саме для Генічеської лікарні на суму 1,9 млн гривень.

Як зазначають самі лікарі медичного закладу, тепер громадяни зможуть отримати весь спектр послуг, починаючи з діагностики й закінчуючи проведенням операцій.

Ознайомлюючись з новим обладнанням, очільник області звернув увагу керівництва району:

«Ви знаходитесь в рекреаційній зоні й щороку лікарня обслуговує додатково велику кількість туристів. Відповідно кошти, які вони приносять, додатково наповнюють місцевий бюджет району. Саме таким шляхом можно подбати про розвиток місцевої інфраструктури й покращення умов життя місцевих жителів».
Окрім цього, директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Короленко поінформував, що в 2017 році саме на базі Генічеської центральної лікарні буде створено госпітальний округ, який стане найбільшим на півдні України.

Так, за програмні кошти було придбано 32 одиниці техіки, серед якої компресорна установка, електричний операційний стіл, кардіографи, гематологічний аналізатор крові, УЗД-виробник, операційна лампа тощо.






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