Херсонцы - фанаты футболу выступают за поддержку футбольного клуба «Кристалл» из городского бюджета. А что думают по этому поводу остальные?
В подготовленном Социологической лабораторией областной организации КИУ опросе общественного мнения херсонцев попросили ответить на вопрос: как должен финансироваться «Кристалл», передает ПИК
. Результаты опроса представил в ходе пресс-конференции в Кризисном медиа-центре (Херсон) Дементий Белый.
«Депутаты должны понимать, что это предложение - по поддержке футбольного клуба «Кристалл» из бюджета - является крайне непопулярным. 52% херсонцев считают, что никаких бюджетных средств от города футбольному клубу быть не должно. 38% херсонцев считают, что должны быть и бюджетные средства, и средства спонсора - они занимают более мягкую позицию», - отметил Д.Белый.
Херсонцы писали "комментарии" в адрес футбольного клуба
Как отметил эксперт КИУ, в своих комментариях опрошенные писали много обидного в адрес футбольного клуба. «Если бы футболисты это прочитали, думаю, они бы перестали играть в футбол, вы меня извините. И про коррупцию писали, и про то, что лучше детскому футболу средства выделять и так далее», - отметил Д.Белый.
В частности, в комментариях также отмечается: клуб нужно продать в частные руки, нужно бороться с коррупцией в клубе, футбольный клуб нам не нужен, вообще его убрать, отправить на детские футбольные школы средства, финансирование из бюджета с полной отчетностью перед общественностью.
Опрос общественного мнения Социологической лаборатории областной организации КИУ проводился в октябре-ноябре 2016 года. Было опрошено 502 человека по квотно-пропорциональной выборке (по полу и возрасту). Статистическая погрешность - 4,37%. Подобные опросы КИУ проводит с 2005 года.
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