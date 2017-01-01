В Херсоне состоялись очередные игры чемпионата Украины по хоккею с шайбой в возрастной категории U-15. Херсонский Днепр принимал вторую команду из Новояворовска.



"Днепр" разгромил в двух матчах команду гостей. Хочу отметить, что впервые велась прямая трансляция матчей на ютубе, вот ссылка для желающих посмотреть матч в повторе:







28.01.17 Чемпионат Украины (Ю-15). "Фаворит-арена". 80 зрителей. ХК "Днепр" - ХК "Галицкие львы - 2" 12:2 (4:0, 0:1, 8:1)



Голкиперы: М.Сулютин - В.Пидляский (40:00 - В.Красносельский)



Шайбы: 1:0 - Середницкий (Панков, Борисов, 1:15), 2:0 - Болотин (Савченко, Дуюн, 8:44), 3:0 - Кругляков (Середницкий, 15:22), 4:0 - Середницкий (Борисов, 15:29), 4:1 - Тонышев (Когут, 29:08), 5:1 - Борисов (Середницкий, Тимченко, 41:42), 6:1 - Тимченко (Середницкий, Борисов, 44:19), 6:2 - Когут (Кобыльник, 45:40), 7:2 - Кашевко (48:35), 8:2 - Середницкий (Дуюн, 50:59), 9:2 - Жук (Лукашов, Матусевич, 51:36), 10:2 - Середницкий (Кругляков, 56:24), 11:2 - Болотин (Дуюн, бол., 58:08), 12:2 - Кругляков (Середницкий, Борисов, 59:35). Броски 40 - 15 (16-3, 8-7, 16-5). Штраф 4-2 (2-0, 2-0, 0-2)



Успешные игры со второй командой "львов" на выезде позволяли рассчитывать на победу и дома. И начало обнадежило: Богдан Середницкий на 2й минуте замкнул распасовку партнеров.



Вторую шайбу ждали долго, было много передач, бросков...Пока Алексей Болотин не продавил оборону и кистевым движением пробил голкипера.

На 16й минуте Середницкий дважды (7 сек разницы) поразил ворота гостей. Павел Борисов удачно перекрыл обзор под бросок Никиты Круглякова, а потом Павел и сам ассистировал №14 "Днепра".



А вот во 2м периоде гости сумели связать атакующие действия хозяев льда. А расслабленность у своих ворот была наказана шайбой. Лев Тонышев был первым на добивании. Увы, по итогам периода "днепры" смогли записать только две штанги после бросков.



На 3й период "львы" сменили вратаря, и возможно это было ошибкой. Дважды тройка Середницкий-Борисов-Тимченко завершала голом комбинации.

В ответ Виктор Когут сумел дальним броском поймать на позиционной ошибке голкипера "Днепра".



Но затем хозяева с регулярностью в пару минут меняли цифры на табло. Данил Кашевко из-под опеки с неудобной руки - 7:2. Середницкий на добивании - 8:2. Эдуард Жук низом "в домик" - 9:2. Кругляков заряжает от синей линии, серия рикошетов...10:2. Болотин реализует в падении единственное за матч большинство - 11:2. И наконец Кругляков дальним выстрелом в угол на последней минуте устанавливает итоговые 12:2.



29.01.17 Чемпионат Украины (Ю-15). "Фаворит-арена". 80 зрителей.ХК "Днепр" - ХК "Галицкие львы - 2" 23:3 (5:2, 11:0, 7:1)



Голкиперы: М.Гаврилов - В.Пидляский (30:58 - 35:21 - В.Красносельский) Шайбы:



1 период: 1:0 - Тимченко (Середницкий, 1:07), 2:0 - Дуюн (Даниленко, 1:40), 2:1 - Кобыльник (Малиновский, 3:02), 3:1 - Целогородцев (Болотин, 6:19), 4:1 - Болотин (Целогородцев, 8:33), 5:1 - Кашевко (Дуюн, 17:48), 5:2 - Когут (Станько, Малиновский, бол., 19:43)



2 период: 6:2 - Кругляков (23:14), 7:2 - Жук (Целогородцев, Болотин, 24:45), 8:2 - Панков (Середницкий, 26:25), 9:2 - Болотин (Жук, мен., 28:29), 10:2 - Панков (Целогородцев, бол., 30:58), 11:2 - Дуюн (Тищенко, Даниленко, 31:08), 12:2 - Жук (Целогородцев, Болотин, 32:18), 13:2 - Середницкий (32:38), 14:2 - Целогородцев (Кругляков, Жук, 35:21), 15:2 - Борисов (Середницкий, Даниленко, 36:53), 16:2 - Жук (39:20)



3 период: 17:2 - Середницкий (Кругляков, 49:38), 18:2 - Дуюн (Кашевко, 51:09), 18:3 - Мурин (Митко, 51:40), 19:3 - Дуюн (Жук, Целогородцев, бол., 54:46), 20:3 - Шумаков (Даниленко, 55:47), 21:3 - Борисов (Середницкий, 55:59), 22:3 - Болотин (Жук, Целогородцев, 58:03), 23:3 - Борисов (Середницкий, Панков, мен., 59:34)



Броски 42 - 12 (14-5, 17-5, 11-2) Штраф 8-4 (2-0, 4-2, 2-2)



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