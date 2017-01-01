Успешные игры со второй командой "львов" на выезде позволяли рассчитывать на победу и дома. И начало обнадежило: Богдан Середницкий на 2й минуте замкнул распасовку партнеров.
Вторую шайбу ждали долго, было много передач, бросков...Пока Алексей Болотин не продавил оборону и кистевым движением пробил голкипера. На 16й минуте Середницкий дважды (7 сек разницы) поразил ворота гостей. Павел Борисов удачно перекрыл обзор под бросок Никиты Круглякова, а потом Павел и сам ассистировал №14 "Днепра".
А вот во 2м периоде гости сумели связать атакующие действия хозяев льда. А расслабленность у своих ворот была наказана шайбой. Лев Тонышев был первым на добивании. Увы, по итогам периода "днепры" смогли записать только две штанги после бросков.
На 3й период "львы" сменили вратаря, и возможно это было ошибкой. Дважды тройка Середницкий-Борисов-Тимченко завершала голом комбинации. В ответ Виктор Когут сумел дальним броском поймать на позиционной ошибке голкипера "Днепра".
Но затем хозяева с регулярностью в пару минут меняли цифры на табло. Данил Кашевко из-под опеки с неудобной руки - 7:2. Середницкий на добивании - 8:2. Эдуард Жук низом "в домик" - 9:2. Кругляков заряжает от синей линии, серия рикошетов...10:2. Болотин реализует в падении единственное за матч большинство - 11:2. И наконец Кругляков дальним выстрелом в угол на последней минуте устанавливает итоговые 12:2.
29.01.17 Чемпионат Украины (Ю-15). "Фаворит-арена". 80 зрителей.ХК "Днепр" - ХК "Галицкие львы - 2" 23:3 (5:2, 11:0, 7:1)
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