Об этом, во время встречи с общественностью Новоалексеевки (Генический район, Херсонская область), заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров.



«Вся наша работа сейчас, здесь в районе, в Киеве, на международной арене основана на том, чтобы вернуть Крым. И одно из направлений этой работы заключается в укреплении общины в приграничных с Крымом районах. Мы стараемся, насколько это в наших силах, помочь решить проблемы в этих районах », — сказал Чубаров.



Данные встречи с соотечественниками являются традиционными в работе Меджлиса крымскотатарского народа. Особенно частыми они были в 2013 начале 2014 года, когда был избран последний состав Меджлиса. Тогда члены Меджлиса объездили каждый район Крыма и имели возможность пообщаться с соотечественниками.



Среди прочего, лидер крымскотатарского народа рассказал о том, как были освоены 20 млн гривен, выделенных из бюджета Украины в 2016 году по программе помощи депортированным гражданам.



«Из выделенных средств освоено 4,6 млн гривен, поскольку деньги выделялись буквально перед Новым годом. Так, 1,9 млн пошли на нужды районной больницы, 1 млн гривен на образование — школы и детские сады, 1,7 млн на учреждения культуры. Также в районе реализован проект по программе ТИКА (ТИКА — есть турецкая государственная организациия по предоставлению международной технической помощи, которая реализует проекты и программы на территории Украины с 1997 года — ред.), — отметил Чубаров.



Напомним, в Геническом районе Херсонской области 29-30 января с рабочим визитом находится делегация Меджлиса крымскотатарского народа.



Не нравится: 0, нравится: 1.