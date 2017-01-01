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О. Співаковський: робота над законопроектом «Про освіту»
Робоча група з доопрацювання проекту Закону України «Про освіту» р. н. 3491-д. продовжила роботу над статтею 11. Дошкільна освіта.
Найбільш обговорюваними та дискусійними питаннями виявились такі.

1. Питання поділу дошкільної освіти на два цикли: раннього розвитку (від народження до 3 років) та передшкільної освіти (від 3 років до початку навчання у школі).

Як зазначили більшість членів робочої групи, такий поділ є занадто узагальненим і повинен бути врегульованим у спеціальному законі. Тому п. 2 ст. 11 набув нової редакції, яка передбачає, що «Здобуття дошкільної освіти може організовуватись за віковими періодами, визначеними спеціальними законами».

2. Питання діяльності органів місцевого самоврядування в частині створення умов для здобуття дошкільної освіти. Поточна редакція п.7 ст.11 законопроекту передбачає створення умов органами місцевого самоврядування для піклування та раннього розвитку дітей до досягнення ними віку трьох років.

Проте, на думку членів робочої групи, формулювання «раннього розвитку дітей» передбачатиме лише соціальну функцію, яка виключатиме навчальний процес. З огляду на що було прийнято рішення змінити формулювання зазначеної статті на «…раннього ОСВІТНЬОГО розвитку».

3. Питання функціонування школи, гімназії і ліцеїв як окремої юридичної особи, так і у складі навчально-виховного комплексу або об’єднання. Бачення членів робочої групи різнились.

Було погоджено відмовитися від формулювання, що заклади освіти як окремі юридичні особи можуть існувати у складі освітнього комплексу, тому що освітній комплекс є окремим закладом освіти.

Олександр Співаковський, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки і освіти, член фракції БПП.

Освіта




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