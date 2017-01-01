Сегодня в большом зале городского совета состоялись общественные слушания по обсуждению вопроса о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.Так, на повестке дня стоял один главный вопрос — повышать ли на завтрашнем заседании исполнительного комитета городского совета тариф на проезд в городских маршрутках. Большинством голосов (91 против 73 — ред.) решение было принято в пользу повышения тарифа до 5 гривен. Стоит отметить, что абсолютное большинство присутствующих как раз составляли представители фирм-перевозчиков, водители и другие заинтересованные лица.Обсуждение длилось более двух часов, в ходе которых никто их присутствующих не высказался против повышения стоимости проезда, однако, за повышение тарифа многие херсонцы требовали улучшение уровня предоставляемых услуг, комфорт, постоянный график маршрутных такси и нормальную работу в вечернее и ночное время суток.Стоит отметить, что критику в свой адрес представители перевозчиков не воспринимали, недочеты в своей работе отрицали, а также обвиняли в ненадлежащем поведении пассажиров."Вы можете кричать, возмущаться и делать что хотите, но Вы должны знать, что херсонцы оценивают Вашу работу как неудовлетворительную и городской транспорт вошел в топ-5 самых волнующих жителей проблем" — сказал руководитель ХОО КИУ Дементий Белый, представив результаты социологического исследования среди жителей города. Однако, нарвался только на "уканье", недовольные высказывания и крики "велосипед!", "пешком ходи!" и др.Представителями общественного совета было предложено временно наложить мораторий на повышение тарифа, чтобы осуществить объективный и экономически обоснованный расчет. Для этого они предложили создать комиссию, в которую войдут представители власти, общественности и сами перевозчики. Таким образом, уже после того, как указанная комиссия предоставила бы результаты своей работы, тариф был бы поднят согласно полученным расчетам. Однако, как и многие другие предложения представителей общественности, перевозчики высказывались на этот счет негативно.В конечном итоге представители фирм-перевозчиков проголосовали "за" повышение тарифа на проезд на завтрашнем исполкоме и удалились. Остальные 17 пунктов резолюции (в секретариат в ходе заседания люди писали свои предложения по улучшению и оптимизации работы общественного транспорта), представители херсонской общественности голосовали без них.