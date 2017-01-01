«Неприродна» більшість в міській раді «переламала» мера і той видав розпорядження про проведення позачергової сесії міської ради. Вона запланована на 31 січня, початок о 16 годині. Для проформи придумали питання про петиції.
Але головне, для чого збирається сесія - це питання про відставку секретаря міської ради (цю посаду займає представниця БПП Олена Урсуленко) Готують місце для зручного, прогнозованого та більш зрозумілого представника Опоблоку. Кулуарами міської ради "гуляє" прізвище Артема Кияновського…
Для чого це все робиться? На думку приходить тільки одне: треба швиденько допомогти своєму другові прокрутити схему з тролейбусами, та ще й попаритися на цій темі за кошти громади. Тихенько, планомірно та наполегливо здаємо місто екс-регіоналам.
Не нравится: 0, нравится: 2.