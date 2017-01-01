Інформація про виконання Програми розвитку освіти м. Херсона на 2016-2018 роки за підсумками 2016 року:



За 2016 рік виконано 91% заходів, передбачених Програмою, частково виконано 7% заходів, 2% - не виконано. Серед найбільш вагомих заходів, які вдалося виконати, наступні.



Рішенням сесії міської ради від 31.08.2016 № 331 «Про зміну типу та перейменування Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Херсонської міської ради в Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 33 Херсонської міської ради та затвердження Статуту закладу в новій редакції» будівля колишнього дошкільного навчального закладу №19 ввійшла до складу НВК №33. На відновлення дошкільного підрозділу НВК № 33 (вул. Кольцова, 52-а) з міського бюджету виділено 1,2 млн. грн. проти 700 тис. грн. запланованих по Програмі, на які проведено ремонтні роботи. У 2017 році роботи продовжаться, планується відкрити першу дошкільну групу.



Підготовлено проектно-кошторисну документацію будівництва окремої будівлі для дошкільного підрозділу на території Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 Херсонської міської ради, розташованої за адресою: вул. Сухарна, 9/4.



Додатково відкрито дошкільні групи в ДНЗ № 33, 37, 70; інклюзивну групу в ДНЗ №34 для дітей з особливими освітніми потребами, яку відвідують три дитини з синдромом Дауна, на що спрямовано 2076,1 тис.грн. Відновлено роботу басейну ДНЗ № 10, який тривалий час не функціонував, на що з міського бюджету витрачено 892,0 тис.грн. До штатних розписів 4-х дошкільних навчальних закладів введено посади практичних психологів ( № 12, 82, 13, 31).



Створено комп’ютерні класи для учнів початкових класів в ЗНЗ №2,4,8,13,21,33,37. У 15 класах навчальних закладів № 4,9,25,26, 33,34 організовано інклюзивне навчання для 33 учнів.



Для роботи в кожному класі введено ставку асистента вчителя. З 01 вересня 2016 року впроваджено військово-спортивний профіль на базі ЗНЗ №41, який опановують 45 учнів 10-11 класів.



Для участі вихованців позашкільних навчальних закладів у конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах, чемпіонатах, навчально-тренувальних зборах з бюджету міста спрямовано 124,3 тис.грн. Двадцяти вчителям, які підготували переможців IV етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та III етапу конкурсу-захисту МАН, забезпечено виплату одноразових премій у розмірі 5 тис. кожна. На розвиток матеріально-технічної бази освітніх закладів спрямовано 44850,6 тис. грн проти 12276,2 тис.грн, запланованих по Програмі.



Забезпечено повне виконання заходів щодо соціального захисту, організації харчування та оздоровлення дітей. Серед заходів, які потребують довиконання, такі:



Серед заходів, які потребують довиконання, такі:- створення на базі ДНЗ № 12 центру розвитку дитини „Веселка”;



- оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики навчальних закладів №1,20, 34, 13;



- модернізація шкільних бібліотек ЗНЗ №4, 33, 54 та кабінетів військової підготовки у ЗНЗ №36, 41 та Центрі військово-патріотичного виховання на базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату.



На виконання зазначених заходів кошти були виділені не в повному обсязі.



Не вдалося виконати два заходи Програми: підключити навчальні заклади до швидкісного Інтернету та запровадити міські стипендії обдарованим учням.



На 17% заходів, передбачених Програмою, не було фінансування, проте вони виконані. Серед них:



- проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) та забезпечення участі команди міста в обласному етапі;



- проведення міського етапу обласної спартакіади учнів загальноосвітніх закладів, з включенням змагань зі спортивного орієнтування;



- організація тренувальних зборів, спартакіади з допризовної підготовки юнаків 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на базі військових частин;



- забезпечення участі дітей міста в комплексних змаганнях для вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів області «Дитяча Олімпіада Херсонщини».



Упродовж року міською радою додатково виділялися кошти на розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів, тому заходи Програми зазначеного напряму перевиконано.



У цілому на реалізацію заходів Програми розвитку освіти м. Херсона на 2016-2018 роки з міського бюджету було спрямовано коштів на 16% більше, ніж заплановано. Реалізацію невиконаних та не повністю виконаних заходів в 2016 році буде продовжено в 2017 році.





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