27 січня відкрився навчально-виховний комплекс в селі Новокиївка Каланчацької ОТГ. (Об’єднана громада яка утворилася у минулому році) Для 50 діток відчинились двері довгоочікуваного садочка.
Понад 20 років мешканці цього села чекали відкриття дошкільного закладу, тож не дивно, що це стало справжнім святом не тільки для батьків, вихователів і вихованців, але і для всього села.
Керівники області та ОТГ вручили малятам подарунки у вигляді необхідної побутової техніки та дитячих іграшок. По завершенню урочистостей гості свята мали можливість на власні очі переконатися, що у дитячому садочку створенні всі умови, аби діткам було затишно і комфортно. Вишукано облаштовані спальні й ігрові кімнати, добротні килимові покриття, іграшки, сучасний дитячий майданчик – все це створює прекрасні умови для роботи вихователів, фізичного й розумового розвитку дітей.
Також сучасні комп’ютерні класи отримали учні Каланчака
За сприяння Міністерства освіти і науки України, Херсонської облдержадміністрації навчальні заклади області отримують комп’ютерну техніку, адже наразі відбувається інтенсивний процес змін традиційних методів навчання та їх модернізація.
27 січня відбулось урочисте відкриття оновлених комп’ютерних класів у двох школах Каланчака – ЗОШ № 1 та ЗОШ № 2. Тож учні кожної з Каланчацьких шкіл забезпечені 10-ма сучасними комп’ютерами, оснащеними навушниками з мікрофоном, ліцензованим програмним забезпеченням.
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