Відповідна інформація міститься на офіційному сайті Асоціації футзалу УкраїниКалендар дитячо-юнацьких змагань на лютий 2017 рокуДоводимо до Вашого відома, що за рішенням Комітету дитячо-юнацького футзалу АФУ у лютому 2017 року проводяться наступні Всеукраїнські дитячо-юнацькі змагання з футзалу:
20-23 лютого 2017 р. – Зональний турнір чемпіонату України. 2 тур. Східна конференція, юнаки 2004-2005 р.н. - м. Харків. Відповідальний за проживання і харчування команд Круподер Руслан Сергійович (050) 768-55-04;
20-23 лютого 2017 р. – Зональний турнір чемпіонату України. 2 тур. Південна конференція, юнаки 2006-2007 р.н. - м. Гола Пристань Херсонська обл. Відповідальний за проживання і харчування команд Бурковський Олександр Григорович (066) 115-13-03;
27 лютого-2 березня 2017 р. – Зональний турнір чемпіонату України. Південна конференція, юнаки 2004-2005 р.н. - м. Чорноморськ Одеська обл. Відповідальний за проживання і харчування команд Каплун Олександр Михайлович (067) 706-07-10, (093) 918-59-60;
27 лютого-2 березня 2017 р. – Зональний турнір чемпіонату України. 2 тур. Східна конференція, юнаки 2006-2007 р.н. - м. Кобеляки Полтавська обл. Відповідальний за проживання і харчування команд Сабіров Руслан Рінатович (050) 605-72-14;
27 лютого-2 березня 2017 р. – Зональний турнір чемпіонату України. 2 тур. Центральна конференція, юнаки 2006-2007 р.н. - м. Конотоп Сумська обл. Відповідальна за проживання і харчування команд Паламарчук Тамара Михайлівна (067) 585-83-57.Заявочна (дозаявочна) кампанія проводиться в місці проведення турніру. Для заявки команди необхідно подати наступні документи:
1)Два заявочних листа встановленого зразка з візою лікаря з наклеєними та завіреними печаткою ДЮСШ (клубу) фото гравців;
2)Оригінал свідоцтва про народження кожного гравця і його ксерокопія;
3)Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
4)Довідка з місця навчання з завіреної керівником навчального закладу фотографією або учнівський квиток;
5)Одна фотографія 3х4 на кожного гравця (додатково).
Витрати по проїзду, проживанню, харчуванню команд – за рахунок організації, що відряджає. Команди, що не мають усіх необхідних документів, до участі в змаганнях не допускаються.
Оплату арбітражу здійснюють команди-учасниці з розрахунку: 2004-2005 р.н. по 60 грн. з обох команд за одну гру, 2006-2007 р.н. – по 50 грн.
Комітет дитячо-юнацького футзалу АФУ
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