В понедельник 30 января в 10-00 ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ по поводу повышения оплаты за проезд до 5 гривен. Место: большой зал Херсонского горсовета.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте горсовета:
Відповідно до Статуту громади міста Херсона та з метою обговорення громадськістю важливих питань життєдіяльності міста, 30.01.2017, о 10.00, у приміщення великого залу будівлі Херсонської міської ради відбудуться міські громадські слухання щодо проекту рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради «Про встановлення тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Херсоні з перевезення одного пасажира».
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