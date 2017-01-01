Сьогодні Херсонщина й уся держава вшановує пам'ять Героїв бою під Крутами й відзначає його 99-ту річницю.
Саме тому мешканці області, військовослужбовці, представники громадськості, керівництво області та міста об 11.00 зібралися біля Алеї Героїв незалежної України, щоб нагадати про подвиг 300 юнаків віком від 14 до 21 року, які під час бою під Крутами виступили добровольцями на захист Української Республіки проти майже 6-ти тисячної армії більшовиків.
В ході проведення заходу до слова запросили голову обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва, який у своєму зверненні до присутніх сказав:
«Історично склалося, що Україна завжди прагнула до незалежності, самобутності й самовизначення. Події під Крутами нагадують про 2014 рік і розстріл Небесної Сотні. В умовах тодішньої дезорієнтації влади згублені були Чернігів, Харків і Полтава, а зараз – Крим, Донбас і Луганськ.
Нажаль, тоді українській інтелігенції не вистачило сил визнати державний рух єдиним і монолітним на користь соборної України, але зараз наші громадяни не повинні допустити тієї помилки й розбрату. Студенти під Крутами боролися, щоб сьогодні ми перемогли, єдналися навколо нашого Державного Прапора, Гімну й Героїв, які полягали за нашу Україну».
На пам'ять Героїв бою під Крутами 1918 року священик православної української церкви Київського патріархату отець Ігор провів молебень, під час якого вшанували хлопців-гімназистів і згадали про всіх Героїв незалежної України, які віддали власне життя за Україну. Завершився захід покладанням квітів до Алеї Героїв незалежної України.
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