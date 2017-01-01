Робота зі зверненнями громадян є одним із важливих пріоритетів роботи народного депутата України Олександра Співаковського, обраного у 182-му виборчому окрузі. За словами парламентаря, це дозволяє йому глибше розуміти і відчувати, чим живуть його виборці.
Херсонцям вже добре знайома адреса громадської приймальні нардепа — по вул.Перекопській, 39-А. Ось уже два роки кожного четверга у цьому приміщенні помічники народного депутата приймають городян, які приходять сюди за допомогою у вирішенні найрізноманітніших питань і проблем.
«Найчастіше все ж таки люди звертаються до народного депутата зі скаргами на бездіяльність органів місцевого самоврядування, зокрема — комунальних служб міста, та правоохоронних органів. Із настанням опалювального сезону херсонці частіше стали приходити за допомогою в оформленні субсидії. Тим більше, що у приймальні можна отримати всі необхідні бланки. Також останнім часом зросла кількість звернень від голів ОСББ, в яких є чимало питань і до роботи паспортного столу, і щодо порядку включення будинків до титульних списків, надання техдокументації тощо», - розповів юрист Олексій Саковніч, керівник громадської приймальні народного депутата О.Співаковського.
За його словами, кількість мешканців міста, що звертаються до громадської приймальні нардепа-мажоритарника постійно зростає. «Сподіваємося, люди просто відчули ефективність. Жодна скарга чи прохання у нас не залишаються без реакції. Залежно від типу звернення ми консультуємо громадян, надаємо юридичний супровід або ж готуємо відповідні депутатські запити чи звернення», - пояснив О.Саковніч.
Навіть у січні, незважаючи на тривалі новорічно-різдв’яні свята, до громадської приймальні Олександра Співаковського надійшло 31 звернення. Херсонці переважно зверталися за допомогою в оформленні субсидії та скаржилися на бездіяльність місцевих органів влади.
Як розповів О.Саковніч, по всіх скаргах громадян було надіслано відповідні депутатські звернення, загалом за січень їх було підготовлено 11. Юридичну консультацію, разом із бланками відповідних документів, було надано 17 громадянам. Допомогу в оформленні субсидій за цей період отримали 9 мешканців Херсона.
Нагадуємо, що громадська приймальня народного депутата України О.В.Співаковського працює щочетверга з 13:00 до 15:00 за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 39-А.
Крім того, отримати необхідну інформацію можна в онлайн-приймальні у мережі Facebook
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