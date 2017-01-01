99 років тому, 29 січня 1918 року, українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність і героїзм заради незалежності України.
Бій українських вояків проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Таким чином добровольці утримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру, який de-facto означав міжнародне визнання української незалежності. Трагічна загибель студентського куреня під Крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну.
Минуло майже сто років, а ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських жертв. 29 січня об 11.00 на Алеї Героїв незалежної України вшануймо пам’ять Героїв Крут спільно!
Крім цього, представники партії ВО Свобода запрошують херсонців на смолоскипний марш пам'яті Героїв Крут! Збір 29 січні 2017 року о 18.00 на площі Свободи.
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