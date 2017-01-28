О взаимоотношениях властных структур и бизнеса шла речь в субботней прямоэфирной передаче на ТРК «Скифия». В студии – представители духовенства, предприниматели, секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко. Сложившиеся взаимоотношения простыми не назовешь. У предпринимателей накопились замечания и претензии к существующей практике ведения бизнеса по-украински.«Одна просьба к власти – не мешать. Только рыночные отношения помогут стабилизировать экономику. Налоги, пошлины, лицензии, все новые и новые – палки в колеса предпринимательству. Мы должны не только думать, как сохранить рабочие места, но и том, кто из проверяющих сегодня нагрянет», - высказался частный предприниматель, владелец RockBurger Bar Сергей Багненко.Что касается общегосударственной политики налогообложения, то местная власть здесь бессильна. Но вот с созданием равных условий для развития бизнеса, в частности – выдачи любого рода разрешений, то это – по адресу.«Задача городской власти – создание единых прозрачных правил ведения бизнеса для всех. А не так, что некоторые предприниматели пользуются льготами и не платят целую группу налогов. А на других возлагают новые обязательства. Предприниматели Херсона не должны идти на поводу порочной системы взаимоотношений с властью, практиковавшейся последние 25 лет», - прокомментировала секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко.От обновленного на две трети депутатского корпуса горожане, в том числе и предприниматели, ждут решения многих проблем в городе.«Городская власть не может снизить налоги и другие обязательные платежи. К новым людям во власти есть пожелание: упростить систему получения всевозможных документов на открытие и ведение своего дела. Во многих городах и странах, в которых уже достигнута экономическая стабильность, власть всегда советуется с бизнесменами и всячески их поддерживает, решает проблемы на месте. Поэтому пожелание для новой власти – наладить контакт с предпринимателями», - обратился к Елене Борисовне священник, настоятель храма Святой Троицы Евгений Сидоренко.Участники передачи «Слово о духовности» каждый раз поднимают важные и актуальные вопросы жизни общества, государства, города