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В Херсоні відбулися збори присвячені формуванню та функціонуванню підрозділів територіальної оборони
В приміщенні Херсонськкої облдержадміністрації розпочались збори з посадовими особами відповідальними за формування підрозділів територіальної оборони.
Керівником заходу є заступник командувача військ оперативного командування “Південь” з територіальної оборони генерал-майор Броніслав Жуковський. Також в роботі зборів взяв участь голова Херсонської обласнї державної адміністрації Андрій Гордєєв.

Збори триватимуть три дні протягом яких військові комісари та їх заступники з Вінницького, Кіровоградського, Миколаївського, Одеського та Херсонського обласних військових комісаріатів визначаться с питаннями практичної організації функціонування підрозділів територіальної оборони на місцях.

До заходу, який буде проходити поетапно в різних підрозділах оперативного командування “Південь”, буде залучено не тільки військовослужбовців, а й представників місцевих органів влади відповідальних за територіальну оборону області.

Керівник зборів генерал-майор Броніслав Жуковський окреслив основні цілі проведення заходу: поглиблення теоретичних знань офіцерів щодо організації територіальної оборони України на місцях, відпрацювання єдиного розуміння щодо основних напрямів підготовки та формування підрозділів територіальної оборони у військово-сухопутній зоні відповідальності оперативного командування “Південь”, а також формування єдиних поглядів на порядок організації заходів з формування, всебічного забезпечення та проведення бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.

В свою чергу, голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв запевнив присутніх на зборах посадовців, що кервництво області, районів, міст та інших осередків Херсонщини, відчуваючи важливість проведення заходів з територіальної оборони, буде всебічно сприяти якісному виконанню поставлених перед ними задач.




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