Сьогодні у третій день зборів з військовими комісарами та керівництвом ОТУ «Південь», відповідальними за питання територіальної оборони, відбулось практичне виконання завдань загоном тероборони Олешківського району.
Збори відбулись під час проведення Єдиного всеукраїнського дня стрільця
за участі військових та керівництва області.
«За ініціативи облдержадміністрації Збройними силами України минулого року було запроваджено Єдиний день стрільця і сьогодні до нього долучились бійці територіальної оборони. Завдяки проведенню такого дня люди отримують первинні навички у поводжені зі зброєю», - зазначив генерал-майор,заступник командувача військ оперативного командування «Південь», командир ОТУ «Південь» Броніслав Жуковський та додав, що угрупування військ, яке створене на Херсонщині у будь-яку хвилину зможе дати відсіч агресору.
У ході тактичної підготовки було відпрацьовано встановлення невибухових загороджень, обладнання окопів. Також військовозобов’язаним розповіли про способи надання першої допомоги під час поранення та травмування особового складу та про порядок мінування та розмінування об’єктів і місцевості.
Після чого було виконано стрільби зі стрілецької зброї за участі військовозобов’язаних підрозділу територіальної оборони.
«Ми провели збори з 5 областями країни аби поділитись власним досвідом утворення загонів територіальної оборони. І сьогодні наш досвідчений Олешківський загін територіальної оборони разом з військовими з інших областей проводить спільні навчання», - розповів голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Також очільник області підкреслив, що створення стрілецького батальйону області триває і наразі відбувається оснащення мототехнікою для злагоджених навчань.
Навчання підрозділів територіальної оборони будуть проводитись щотижня з військовозобов’язаними усіх районів області. Минулого року близько 5 тис. мешканців області пройшли навчання.
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