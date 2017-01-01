Російська окупаційна влада продовжує формувати «фільтраційну зону» на адміністративному кордоні АР Крим з материковою частиною України.Як наслідок цього керівництвом заводу «Кримський Титан» було звільнено працівників з українським громадянством, мешканців Херсонської області. Про це повідомляє керівництво ОТУ «Південь».
Причинами звільнення названо буцімто забезпечення режиму безпеки та попередження терористичних актів на об’єктах стратегічного призначення. В присутності співробітників МВС та ФСБ РФ особам, що потрапили до категорії «небажаних», запропонували отримати компенсацію у розмірі двомісячної заробітної платні та влаштуватись на інші «нережимні» підприємства на території окупованого Криму та РФ. Насправді, таким чином ФСБ проводить «зачистку» неблагонадійних для них елементів, якими є громадяни України.
Крім того окупаційна влада Криму проводить заходи, спрямовані на зменшення кількості осіб,які виїжджають з окупованого півострова у Херсонську область.
Таким чином окупаційна влада створює подобу «залізної завіси», яка існувала в Радянському Союзі, метою якої було вбереження від розчарувань від реалій життя на півострові жителів окупованої території.
Для цього окупанти не гребують брудними методами. Так, 24 грудня 2016 року представниками так званого уряду АР Крим через ЗМІ оприлюднена інформація про небезпеку перебування жителів Криму на території України. Зазначене пояснюється буцімто антиросійськими настроями населення, яке перебуває під постійним тиском пропаганди, а також діяльністю націоналістичних незаконних збройних формувань, які нібито існують в нашій країні.
Херсонська облдержадміністрація направила листи до Управління Служби безпеки України у Херсонській області та Управлінню Служби безпеки України в Автономній республіці Крим і Севастополі з проханням опрацювати та прийняти відповідні заходи у межах їх повноважень.
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