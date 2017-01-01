Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Херсонська ОДА: З "Кримського Титану" звільнили працівників з українським громадянством
Російська окупаційна влада продовжує формувати «фільтраційну зону» на адміністративному кордоні АР Крим з материковою частиною України.Як наслідок цього керівництвом заводу «Кримський Титан» було звільнено працівників з українським громадянством, мешканців Херсонської області. Про це повідомляє керівництво ОТУ «Південь».

Причинами звільнення названо буцімто забезпечення режиму безпеки та попередження терористичних актів на об’єктах стратегічного призначення. В присутності співробітників МВС та ФСБ РФ особам, що потрапили до категорії «небажаних», запропонували отримати компенсацію у розмірі двомісячної заробітної платні та влаштуватись на інші «нережимні» підприємства на території окупованого Криму та РФ. Насправді, таким чином ФСБ проводить «зачистку» неблагонадійних для них елементів, якими є громадяни України.

Крім того окупаційна влада Криму проводить заходи, спрямовані на зменшення кількості осіб,які виїжджають з окупованого півострова у Херсонську область.
Таким чином окупаційна влада створює подобу «залізної завіси», яка існувала в Радянському Союзі, метою якої було вбереження від розчарувань від реалій життя на півострові жителів окупованої території.

Для цього окупанти не гребують брудними методами. Так, 24 грудня 2016 року представниками так званого уряду АР Крим через ЗМІ оприлюднена інформація про небезпеку перебування жителів Криму на території України. Зазначене пояснюється буцімто антиросійськими настроями населення, яке перебуває під постійним тиском пропаганди, а також діяльністю націоналістичних незаконних збройних формувань, які нібито існують в нашій країні.

Херсонська облдержадміністрація направила листи до Управління Служби безпеки України у Херсонській області та Управлінню Служби безпеки України в Автономній республіці Крим і Севастополі з проханням опрацювати та прийняти відповідні заходи у межах їх повноважень.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 15:49   ::  Посмотрели: 54  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Будні новоствореного ОСББ: перші кроки управління власним житлом


За минулий рік у Херсоні створили близько 200 нових ОСББ. Представники новоствореного об’єднання «Ілюши Куліка, 133», про те, наскільки змінилося життя мешканців після реєстрації ОСББ.

Подробнее


Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола


Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1

Подробнее


Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном


З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"