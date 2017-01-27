У Скадовську учасники АТО відстояли своє право на отримання земельних ділянок
Вчора у Скадовську відбулося пленарне засідання сесії міської ради, на якому планувалося розглянути проект рішення, яким відмовити учасникам АТО у виділенні земельних ділянок. На сесію міської ради цього курортного містечка приїхали АТОшники з багатьох районів Херсонщини. Депутати мотивували появу такого проекту рішення тим, що згідно законодавства виділяти земельні ділянки під дачі в межах міст заборонено.
Натомість деякі депутати говорили про те, що виникає незрозуміла ситуація, коли там виділяти землю учасникам АТО не можна, а прокурорам та іншим представникам влади - навпаки.
Багато депутатів вимагали провести інвентаризацію землі в місті та надати землю учасникам АТО. Перед деп ТО потрібно За словами міського голови, зараз у виконавчих органах є 48 заяв на виділення землі від учасників АТО. Трошки цієї дискусії на відео:
Після спілкування, дискусій та перерви депутати зняли з розгляду підготовлене питання, а міський голова підготував протокольне доручення, яким зобов’язав виконавчі органи міської ради провести ревізію та інвентаризацію усіх наявних земельних ресурсів та підготувати проект рішення для виділення землі усім учасникам АТО, які подали відповідні заяви.
Також буде створена робоча група з представниками учасників АТО, яка і буде займатися питанням виділення та розподілом цієї землі. Як казали хлопці АТОшники: «Ви дайте нам землю, а ми розберемося самі».
Крім цього, учасники війни з РФ пообіцяли, що подібні рейди будуть здійснюватися до усіх районів області, особливо в ті, де тилова влада не розуміє законодавства, та не має совісті і моралі.
Сергей Шевцов: Должен быть четкий план развития футбола
Я давно планировал этот разговор с известным херсонским футболистом и экс-тренером «Кристалла» Сергеем Шевцовым. Но все не «доходили руки» и не было времени. На прошлой неделе встретились. Наш разговор о херсонском футболе, его перспективах и развитии. Часть 1