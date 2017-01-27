Во время краткосрочного отпуска в Херсон, руководитель государственного концерна “Укроборонпром”, в недавнем прошлом – успешный херсонский бизнесмен, Роман Романов в интервью изданию “Українский Південь
” дал оценку происходящим событиям вокруг кресла секретаря городского совета.
«Елена Урсуленко – предприниматель, хозяйственник, сумевший создать предприятие, выстроить систему управления и логистики. И предприятие продолжает успешно работать. Была ли замечена Елена Борисовна в каких-либо коррупционных схемах? Нет!!! Она отстаивает позицию жителей города, а не коммунальных предприятий или заместителей мэра. Отсюда и эти крики: «Давайте снимем!», – уверен Роман Анатольевич.
Также Роман Романов отметил, что в лице Елены Урсуленко горожане имеют честного и принципиального лоббиста их интересов.
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