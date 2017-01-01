Об этом проинформировал в пятницу в Херсоне на конференции "Исцеляя семью - строим будущее" Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает Укринформ
"Каждый пятый ребенок (в Украине - ред.), а на Херсонщине - каждый третий ребенок рождается вне брака", - отметил Кулеба.
Он добавил, что каждый второй ребенок в Украине проживает с одним из родителей, обычно с матерью.
Почти 106 тыс. детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей. Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности предоставить необходимые услуги для ребенка. Минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.
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