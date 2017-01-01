Спеціалісти Головного управління ДФС у Херсонській області, спільно з правоохоронними органами, продовжують активну роботу по залученню до офіційного працевлаштування найманих водіїв на Херсонщині та легалізації фізичних осіб - підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів та надають послуги таксі.
За підсумками проведених заходів було складено 63 протоколи за порушення п.1ст.164 КУпАП за здійснення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності без державної реєстрації. Постановами суду для 12 громадян винесено рішення про притягнення до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 204 тис.гривень. Інші адміністративні протоколи перебувають на розгляді.
З початку року за видом діяльності «Надання послуг таксі» зареєстровано 7 новостворених фізичних осіб – підприємців.
«Фіскали області завжди налаштовані до ділового спілкування з питань надання практичних консультацій по укладанню угод про надання диспетчерських послуг з фізичними особами підприємцями та продовжать системну роботу по легалізації фізичних осіб - підприємців, які здійснюють перевезення пасажирів, задля створення однакових конкурентних умов для ведення підприємницької діяльності в нашій області», - підкреслив очільник фіскального відомства Ігор Клим.
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