Turkish Airlines с летнего расписания добавит три дополнительных рейса на линию Херсон-Стамбул, доведя общую частоту полетов до 10 в неделю. Об этом сообщает ЦТС
ссылкой на систему бронирования авиаперевозчика.
Одновременно с увеличением частоты полетов кардинально будет изменено и расписание. Если сейчас рейсы выполняются в середине дня, то с 26 марта график предусматривает полеты в утреннее и вечернее время.
Рейсы из Стамбула в 06:35 и возвращением из Херсона в 09:20 будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Вечерние вылеты из Стамбула в 19:55 и из Херсона в 22:35 авиакомпания запустит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Ранее Turkish Airlines объявила об увеличении частоты полетов из Стамбула во Львов с трех до пяти рейсов в неделю и об открытии ежедневных рейсов Стамбул-Харьков.
Это стало возможным после того, как в октябре 2016 года Украина и Турция договорились снять ограничения на полеты между Киевом и Анкарой, а также значительно увеличить квоту на полеты по другим маршрутам.
Всю дополнительную квоту в три рейса в неделю на линии Стамбул-Херсон со стороны Турции получила Turkish Airlines.
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