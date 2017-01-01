На сегодняшний день у перевозчиков нет оснований повышать цены на проезд. Об этом журналистам после заседания Кабмина сказал вице-премьер-министр Павел Розенко.
"По повышению цен на проезд: на сегодня у перевозчиков нет никаких оснований поднимать цены на проезд в общественном транспорте. Найдутся некоторые подонки, которые хотят на этой ситуации нажиться и заработать лишнее. Для этого в каждой области есть соответствующие группы, которые должны отслеживать, чтобы законодательство о зарплатах и тарифная политика были выполнены", - говорит Розенко.
Вице-премьер заявил, что в большинстве городов цены на проезд не повышали, и только в отдельных случаях, в частности в Киевской области, такое имеет место быть.
"Я сегодня имею информацию, что в абсолютном большинстве городов и сел никаких повышений цен на транспорт не происходит. Отдельные случаи есть, мы знаем о таких случаях в Киевской области. Я знаю реакцию нового главы обладминистрации, надеюсь, примут меры и цены вернут. Никаких оснований для повышения цен нет", - добавил он.
Напомним, что херсонские перевозчики требуют
от местных властей поднять тариф на проезд в общественном транспорте. Так, перевозчик ПАО "Рембыттехника-Херсон" обнародовал расчеты тарифа на услуги автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
По состоянию на июль 2017 года тариф, который бы обеспечивал предприятию возмещение обоснованных текущих затрат и прибыльность работы, составляет около 10 гривен.
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