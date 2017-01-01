25 січня у Великій Залі херсонської міської ради відбулась інформаційна зустріч для голів об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ), на якій розглядалися питання управління житлом та енергоефективності. Крім голів ОСББ, представників паспортного столу та управління ЖКГ, на зустрічі були присутні журналісти та громадські організації, зокрема Громадянська мережа ОПОРА.
Учасники обговорили низку важливих питань, зокрема співпрацю з паспортним столом, відшкодування субсидій, тарифи з газопостачання та енергозбереження в багатоквартирному будинку. Особливу увагу приділили питанню субсидій, адже багато херсонських об’єднань так і не отримали відшкодування за грудень 2016 року. Борги подекуди досягають 35 тисяч гривень.
«Добре, коли ми робимо такі зустрічі. Адже ми обмінюємося досвідом та ділимося корисними порадами. І з кожним разом маємо певні позитивні результати. Ми надалі будемо давати запити стосовно питань, які хвилюють, задня подальшого їхнього вирішення», – зауважила голова ГО ЦРО «Берегиня» Ірина Зоря.
«Ми вже не знаємо, як добитися відшкодування субсидій. Зрозуміло, що не сьогодні – завтра приїдуть представники комунальних служб, перекриють нам тепло та вимкнуть світло. Але багато мешканців нашого будинку в цьому не винні. Тому ми будемо продовжувати писати скарги, якщо не допоможе – будемо пікетувати та перекривати вулиці. Ми вже взагалі проти субсидії, користі з неї немає, а субсидіанти взагалі перестали економити енергоресурси», – прокоментувала проблему голова херсонського ОСББ пані Наталія.
«Мене обурює, що в одному місті різні тарифи на теплопостачання. Чому в моєму будинку з лічильниками – 30 грн, а в інших без такого ж лічильника – 34 грн? Ми помітили, що цього місяця дуже сильно відрізняється газ. Гадаємо, що нас обдурюють і постачають дешевий та неякісний товар, а тариф – однаково високий», – прокоментував мешканець одного з багатоквартирних будинків пан Владислав.
«Коли херсонці почали отримувати субсидії, а наразі – це майже половина міста, то забули про енергозбереження. «Навіщо мені економити, якщо в мене є субсидія? А я хочу ходити по квартирі в шортах, люблю, коли у всіх кімнатах світло горить». Насамперед, нам потрібно змінити ставлення до економії енергоресурсів», – прокоментувала зустріч місцевий координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА Аелітта Олійник.
Не нравится: 0, нравится: 0.