Саме так прокоментувала інформацію щодо масового припинення фізичними особами – підприємцями Херсонщини своєї підприємницької діяльності через збільшення податкового навантаження на бізнес шляхом сплати єдиного внеску начальник управління обслуговування платників податків Головного управління ДФС у Херсонській області Ольга Мячіна.
Так, з 20.12.2016 року по 20.01.2017 року припинили свою підприємницьку діяльність 6590 фізичних осіб– підприємців Херсонської області.
З них 4230 підприємців або 64 відс. від загальної кількості подавали "нульові" декларації за останні звітні періоди, не сплачували податки до бюджету та не здійснювали відрахування до Пенсійного фонду.
Крім того, ще 1370 фізичних-осіб підприємців взагалі не надавали податкову і пенсійну звітність та не сплачували податки і збори передбачені законодавством України. Лише 983 фізичні осіби - підприємці, які припинили свою підприємницьку діяльність, задекларували доходи за останній звітний період та сплатили податки і збори.
Спеціалісти фіскального відомства Херсонській області налаштовані на подальшу дієву співпрацю з платниками податків з метою своєчасного забезпечення надходжень до бюджету та вирішення будь-яких проблемних питань, які виникають у процесі здійснення ними підприємницької діяльності.
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