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На Херсонщини проводяться заходи щодо недопущення африканської чуми
Питання щодо ситуації з африканською чумою свиней в Україні, зокрема й на Херсонщині, розглядалося під час відеоконференції, яка пройшла під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового.

У відео-нараді участь взяли очільники облдержадміністрації та їхні заступники, керівники державної служби України з надзвичайних ситуацій, національної поліції області. Зокрема Херсонщину представляв в.о. заступника голови ОДА Євген Рищук.

В рамках засідання присутні обговорили питання посилення заходів профілактики щодо захворювання свиней на африканську чуму та вилучення з обігу неякісної та небезпечної продукції тваринного походження.

За словами Тараса Кутового ситуація в світі щодо африканської чуми свиней залишається надзвичайно складною.

Також наголошувалося, що збудник африканської чуми свиней є безпечним для людини, але несе велику загрозу для поголів'я свиней, що спричиняє великі економічні втрати та є проблемою продовольчої безпеки регіонів та держави в цілому.

Нажаль, на Херсонщині теж виявили випадок африканської чуми свиней. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку у приватному домогосподарстві в смт Іванівка, 16 січня поточного року, загинули 4 свині. Дослідження, які провели у Дніпропетровську показали – вбив свиней саме цей вірус. Після постановки попереднього діагнозу було прийнято низку рішень, які запобігли поширенню хвороби.

Так, станом на 20 січня все наявне в особистому селянському господарстві поголів’я свиней піддані умертвінню та видалені шляхом спалення. Проведена повна дезінфекція території приватного господарства та заборонено виїзд транспорту з нього. В зоні захисту проведено облаштування 3-х ветеринарно-поліцейських постів. На постах забезпечено цілодобове чергування ветеринарних спеціалістів та представника поліції.

Крім того, постійно здійснюється контроль за клінічним станом поголів’я свиней, яке утримується в господарствах різної форми власності в населених пунктах, які входять до зони захисту та зони нагляду.

На сьогодні випадків захворювання чи загибелі свиней не зареєстровано.

Для недопущення занесення збудника хвороби на територію області та підвищення ефективності проведення профілактичних заходів Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при облдержадміністрації на постійні основі контролюватиме ситуацію в області.

Довідково: З початку 2016 року АЧС зареєстровано у 12 країнах світу: Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Росії, Кабо Верде, Бурунді, Кенії, Нігерії, Малі, ПАР та Україні. З початку 2016 року в 10 областях нашої держави виявлено 14 випадків АЧС: Полтавська-3, Одеська-3, Миколаївська-1, Сумська-1, Житомирська-1, Кіровоградська-1, Хмельницька-1, Черкаська-1, Чернігівська-1 та Чернівецька-1 області, у тому числі 2 випадки серед диких кабанів та 12 - серед домашніх тварин.




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