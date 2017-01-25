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Появится ли в Херсоне мусороперерабатывающий завод?
У города, возможно, появился шанс решить проблему с мусором, который в последнее время заполонил город. Как объясняет власть, это связано с тем, что отходы просто некуда деть, так как мусорный полигон переполнен.

Логический выход из ситуации – строительство мусороперерабатывающего завода. Единственная заминка – в финансировании.

Но, по словам депутата Херсонского горсовета Александра Кривчуна, появились инвесторы, которые готовы вложить около 15 млн.евро в строительство завода. Инвестор из соседней Польши, это компания «Grajan» и на днях они приехали в Херсон для более детального знакомства с обстановкой.

Предлагаемый проект предполагает переработку мусора в топливо. Об этом Александр Кривчун сообщил на Фейсбуке:

– Они приехали в Херсон с целью получить более точную информацию для подготовки детального коммерческого предложения. Я, познакомившись на предыдущей презентации с представителями фирмы «Grajan», организовал ряд предварительных встреч со специалистами в Киеве для согласования инновационных подходов к утилизации старых полигонов ТБО, а также выбора наиболее приемлемой схемы обращения с отходами в Херсоне, которая поможет решить надвигающуюся экологическую проблему.

Так в рамках визита мы посетили Олешковский городской совет, где инвесторы провели переговоры с первым заместителем городского головы. Обсудили вопрос поставки сортировочного оборудования для коммунального предприятия, в рамках уже готовой проектной документации и выделенных 22 га земли, для строительства мусороперерабатывающего завода.

Посетили городской полигон, где представитель фирмы, которая осуществляет приём и захоронение отходов, провёл ознакомительную экскурсию для польских гостей. После чего делегация посетила один из объектов Теплокоммунэнерго в районе Таврического. На данном предприятии рассмотрели возможность его перевода на альтернативные виды топлива. И со слов президента фирмы «Grajan» Яна Гравака расположение и техническое устройство данной котельной позволяет в будущем перевести её работу на топливо, которое является продуктом предлагаемой схемы переработки ТБО…

На том же Фейсбуке, к коллеге присоединился Сергей Жуйков, который рассказал, что решение проблемы скопления мусора для Херсона остается одной из главных задач для депутатов.

– Софинансирование строительства мусороперерабатывающего завода – один из пунктов предложений нашей фракции по Бюджету-2017.
Александр Кривчун провел колоссальную подготовительную работу по изучению данного вопроса, провел целый ряд встреч в Киеве и Херсоне со специалистами и представителями потенциальных инвесторов.

Есть основания утверждать, что этот глобальный для нашего города проект сдвинется, в конце концов, с “мертвой” точки.

Південна Україна




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