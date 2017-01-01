Перевозчик ПАО "Рембыттехника-Херсон" обнародовал расчеты тарифа на услуги автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
По состоянию на июль 2017 года тариф, который бы обеспечивал предприятию возмещение обоснованных текущих затрат и прибыльность работы, составляет около 10 гривен.
Позже свои расчеты опубликовал еще один херсонский перевозчик - ПФ "МИС".
На примере автобусного маршрута №38 "сел. Киндийка- ул.Потемкинская - ул. Вишневая" в обычном режиме движения автобусами марок "Богдан-А092" экономически обоснованный тариф составляет 9,97 грн.
Напомним, что в понедельник 30 января в 10-00 состоятся ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу повышения оплаты за проезд до 5 гривен. Место проведения: большой зал Херсонского горсовета. Центр журналистских расследований
Не нравится: 0, нравится: 0.