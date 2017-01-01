Учора на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники виявили 12 громадян Узбекистану, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. 8 громадян Узбекистану намагались потрапити на материкову частину України через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Каланчак», а ще 4 – через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Чонгар».
Всі вони не мали спеціальних дозволів та потрапили територію АР Крим через пункт пропуску «Сімферополь-авіа», який, як ряд інших пунктів пропуску, за рішенням Кабінету Міністрів, тимчасово закритий.
В обох випадках прикордонники відмовили в пропуску та заборонили іноземцям в’їзд на територію України на 3 роки.
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