Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив список гравців, які будуть готуватись до двох товариських матчів проти збірної Іспанії, які відбудуться 28 та 29 січня у київському Палаці спорту. У складі національної збірної України.і двоє гравців ФК «Продексім» – Михайло Волянюк та Кирило Ципун.
Наводимо повний список гравців:
Воротарі:
Євген Іваняк («Діна», Росія)
Дмитро Литвиненко («Локомотив»)
Кирило Ципун («Продексім»)
Польові гравці:
Михайло Грицина («Енергія»)
Микола Грицина («Енергія»)
Сергій Журба («ХІТ»)
Віталій Дзюба («ЛТК/ІнБев/НПУ»)
ДмиСорокін («Локомотив»)
Микола Білоцерківець («Локомотив»)
Дмитртро о Бондар («Локомотив»)
Ігор Корсун («Ураган»)
Петро Шотурма («Ураган»)
Олександр Педяш («Сокіл»)
Михайло Волянюк («Продексім»)
Володимир Разуванов («Прогрес», Росія).
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