Електронною послугою щодо замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на сьогодні скористалися 4855 херсонців.
Найчастіше здійснювалися онлайн-замовлення витягів про земельні ділянки, розташовані на території Каховського (754), Голопристанського (595), Скадовського (521) районів та міста Херсона (515).
Отримували витяг громадяни у найближчому до них Центрі надання адміністративних послуг, який обирали самі при замовленні. Вартість послуги з 1 січня 2017 року складає 80 гривень. Всі отримані кошти спрямовуються до загального фонду Державного бюджету України.
Довідково: Замовлення витягів здійснюється через Публічну кадастрову карту, яка розміщена на офіційному сайті Держгеокадастру. Можливість замовлення послуги онлайн значно скорочує процедуру оформлення, а рознесення функції реєстрації заяви та її обробки зводить до мінімуму можливість зловживань. Крім того, громадянину не треба нікуди їхати.
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